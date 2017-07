Newcastle United heeft derde miljoenenaankoop beet: ‘Dit is een droom’

Newcastle United blijft de selectie aanvullen in de voorbereiding op de rentree in de Premier League. De club maakt woensdagmiddag de langverwachte komst van Jacob Murphy bekend. De jeugdinternational van Engeland Onder-21 komt over van Norwich City. Volgens Engelse media betaalt Newcastle in eerste instantie 11,3 miljoen euro. Dat bedrag kan uiteindelijk oplopen tot 13,6 miljoen euro, indien aan sportieve voorwaarden wordt voldaan.

Dinsdag arriveerde de 22-jarige buitenspeler in Dublin om de medische keuring te doorlopen; inmiddels is hij aangesloten bij zijn nieuwe teamgenoten bij het trainingskamp in Ierland. De afgelopen weken voerden Norwich en Newcastle moeizame onderhandelingen: the Canaries wezen enkele biedingen af en stelden dat Murphy niet te koop was. Rafael Benítez hield echter aan en toont zich op de officiële website van de club gelukkig met de aankoop.

"Hij is een jonge, getalenteerde speler. Hopelijk kan hij zichzelf hier nog verder ontwikkelen. We hopen dat hij de passie, toewijding en kwaliteiten toont die hij vorig seizoen in de Championship liet zien", zegt de Spanjaard. Murphy zelf staat bekend als supporter van Newcastle en ziet een droom dan ook uitkomen. "Als kind droomde ik al van de kans om Newcastle United te vertegenwoordigen en nu heb ik die kans gekregen. Ik kan niet wachten om te beginnen."

De aanwinst speelde tussen 2013 en 2017 voor Norwich, maar werd veelal verhuurd. Vorig seizoen speelde hij voor het eerst voor Norwich en hij kwam direct tot 37 competitieduels en 8 treffers. Murphy is de derde aankoop van het gepromoveerde Newcastle. Voor 7,5 miljoen euro versterkten the Magpies zich met Christian Atsu, die overkwam van Chelsea. Vervolgens haalde men Florian Lejeune voor 9,9 miljoen euro weg bij Eibar. Daartegenover staat het vertrek van Florian Thauvin naar Olympique Marseille voor elf miljoen.