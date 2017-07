FC Utrecht wijkt uit naar kunstgrasveld: ‘Daar speel ik graag op’

Omdat het EK voor vrouwen in volle gang is, wijkt FC Utrecht uit naar het Mandemakers Stadion in Waalwijk voor het weerzien met Valletta FC. In de thuishaven van RKC Waalwijk ligt een kunstgrasveld, maar dat vindt Zakaria Labyad geen probleem. "Daar speel ik graag op", zegt de middenvelder annex aanvaller tijdens de gezamenlijke persconferentie met trainer Erik ten Hag.

"We kijken naar ons eigen plan. Daar speelden we 0-0. Morgen moeten we de wedstrijd ingaan met volle concentratie en scoren en winnen", blikt Labyad vooruit. Tegenstander Steve Borg, viceaanvoerder van Valletta, heeft na het 0-0 gelijkspel op Malta juist vertrouwen in een goed resultaat in Nederland. "Na de wedstrijd van vorige week hebben we een heel goede kans door te komen. We zijn voorbereid en kunnen nog beter dan we vorige week al lieten zien."

Ten Hag beleefde een atypische voorbereiding: veel ploegen spelen pas een maand later 'voor het echie'. "Een dergelijke voorbereiding had ik als trainer ook nog niet eerder meegemaakt. We hebben nagedacht over hoe we de voorbereiding het best konden vormgeven. De spelers die er vanaf het begin bij waren, zijn al een heel eind op weg. Dat is belangrijk, want voetbal is een loopsport en een denksport."

Hoewel Utrecht donderdagavond favoriet is, waakt Ten Hag voor onderschatting. "We treffen morgen een eerzuchtige en ambitieuze tegenstander. We weten uit ervaring dat je hier niet zomaar even mee afrekent. Het idee dat je dat wel kunt doen, is onjuist en onterecht", benadrukt hij. "De voorbije dagen hebben we gewerkt aan ons aanvalsplan. Dat is belangrijk, want we hebben morgen tegen Valletta een goal nodig."