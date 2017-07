Mourinho eist meer vuurwerk: ‘Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben'

José Mourinho heeft toegegeven ontevreden te zijn over de slagkracht van Manchester United op de transfermarkt tot op heden. Tot nu toe hebben the Red Devils zich voor ongeveer 120 miljoen euro weten te versterken met Romelu Lukaku van Everton en Victor Lindelöf van Benfica, maar de Portugese oefenmeester wil graag meer nieuwe spelers begroeten op Old Trafford.

"We willen altijd meer", geeft Mourinho in gesprek met ESPN aan. De excentrieke trainer ziet in Ivan Perisic van Internazionale een belangrijke schakel voor zijn team. De international kan uit de voeten als aanvallende middenvelder en als buitenspeler, maar verricht bovendien defensief werk. De onderhandelingen tussen de twee clubs verlopen echter moeizaam en de 28-jarige Kroaat is woensdagochtend met de selectie van de Italianen geland in China voor enkele oefenwedstrijden.

"We hebben altijd het gevoel dat er ruimte is voor verbetering en ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met onze activiteit op de transfermarkt", treurt Mourinho. "Wat ik er wel bij moet zeggen, is dat het een moeilijke transfermarkt is en ik niemand de schuld geef: het is gewoon de realiteit. De markt gaat in een dergelijke richting dat veel spelers moeilijk te halen zijn, zo niet onmogelijk."

"Iedere club kan in principe machtig zijn: ze hoeven niet te verkopen óf vragen ontzettend veel, dus de markt is gewoon heel moeilijk", weet de manager, die met United op 13 augustus zijn eerste Premier Leauge-wedstrijd van het seizoen tegen West Ham United afwerkt. "De deadline is op 31 augustus, dus er is nog genoeg tijd, maar natuurlijk is mijn doel als manager dat ik zo snel mogelijk de beschikking heb over de gewenste spelers en ze coach om zichzelf én het team verder te helpen. Lukaku en Lindelöf zijn in ieder geval ruim op tijd binnen."