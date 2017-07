AC Milan gaat concurrentie aan met Ajax

Valencia heeft zich gemengd in de strijd om Luciano Vietto van Atlético Madrid. Ook Southampton en Sampdoria azen op de diensten van de spits. (Diverse Spaanse media)

Ben Rienstra is op weg naar de uitgang bij AZ. De middenvelder is aan het onderhandelen met PAOK Saloniki. (AZ Fanpage)

Lazio wil zich versterken met Loïc Rémy van Chelsea en Amath Ndiaye van Atlético Madrid. Trainer Simone Inzaghi zou echter de voorkeur geven aan Diego Falcinelli of Leonardo Pavoletti. (Sky Italia)

Ricardo van Rhijn staat voor een binnenlandse transfer in België. Racing Genk wil de ex-Ajacied graag losweken bij Club Brugge, waar de verdediger op een dood spoor zit. (Het Nieuwsblad)