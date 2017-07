Vink neemt afscheid na duel van Feyenoord: ‘Met pijn in het hart’

Pieter Vink neemt afscheid als scheidsrechter. Op zaterdag 29 juli fluit hij voor het laatst, als Feyenoord de oefencampagne afsluit met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Vink was 22 jaar actief als scheidsrechter, maar voelt aan dat het moment is gekomen om te stoppen.

Onlangs raakte Vink 'weer' geblesseerd en toen besloot hij zijn carrière te beëindigen. "Met pijn in het hart, maar het is goed zo. Eerst wil je je daar niet bij neerleggen, wil je ertegen knokken. Maar dat is tegen beter weten in", vertelt hij op de website van de KNVB. "Gaandeweg komt de acceptatie. Het is mooi geweest zo. Ik heb een toptijd gehad en het is nu aan de jongere talenten."

Als hoogtepunt noemt Vink de allesbeslissende kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Twente in 2011; een dieptepunt was het missen van een handsbal van Simon Poulsen tijdens een duel tussen AZ en FC Twente in 2010, waarna een schorsing volgde voor Vink. "Ik kan er nog steeds emotioneel van worden. Het is zo oneerlijk. Zo persoonlijk. Daar kan ik nog steeds niet mee leven, nee. Een zwarte bladzijde in mijn carrière."