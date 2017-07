VVV-Venlo pikt voormalig jeugdinternational op bij Werder Bremen

VVV-Venlo is erin geslaagd om Lennart Thy voor een seizoen te huren van Werder Bremen. Dat laat de promovendus weten via de officiële clubkanalen. De multifunctionele aanvaller vormt een volwaardig alternatief voor clubtopscorer Ralf Seuntjens.

De voormalig jeugdinternational van Duitsland begon zijn profloopbaan bij Werder, waarvoor hij tussen 2010 en 2012 tot vijf competitieduels kwam. Daarna speelde hij vier jaar voor St. Pauli, voornamelijk in de 2. Bundesliga. In die competitie kwam Thy tot 20 doelpunten in 127 competitiewedstrijden. Sinds 2016 staat hij weer onder contract bij Werder; vorig seizoen kwam hij tot zes duels en één doelpunt, voordat hij op huurbasis weer terugkeerde bij St. Pauli.

Dinsdag werd Thy medisch gekeurd in Venlo en woensdag traint hij mee met zijn nieuwe ploeggenoten. "We willen alle posities dubbel bezet hebben. Dat is met de komst van Lennart gelukt", aldus technisch manager Stan Valckx. "Bovendien is hij een ander type aanvaller dan Ralf Seuntjens. Hij kan ook vanaf de vleugels spelen en hij heeft veel diepgang."

De aanvaller is de tweede speler van VVV die uit Duitsland wordt gehaald. Eerder versterkte de club zich al met de transfervrij van Fortuna Düsseldorf overgekomen Lars Unnerstall. Verder kwamen Terry Antonis (PAOK Saloniki), Tarik Tissoudali (Le Havre) en Leroy Labylle (MVV Maastricht) de kampioen van de Jupiler League versterken.