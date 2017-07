NEC maakt einde aan ‘ongelukkig huwelijk’ en bedingt bonussen

NEC en Sam Lundholm zijn van elkaar verlost. De Nijmegenaren maken op de officiële website melding van een akkoord met de Zweedse promovendus IK Sirius FK over de verkoop van de buitenspeler. Lundholm levert een onbekend bedrag op, plus een bonusregeling en een doorverkooppercentage, zo meldt NEC.

Hij tekent voor 4,5 seizoenen bij Sirius. De 23-jarige aanvaller, zelf afkomstig uit Zweden, werd het afgelopen halfjaar gestald bij het Deense Randers FC. Zijn contract in Nijmegen liep nog een jaar door, maar er was geen rol voor hem weggelegd. Sinds hij in de zomer van 2015 overkwam van AIK Fotboll, kwam Lundholm tot slechts vijftien optredens voor het eerste. Volgens technisch directeur Remco Oversier komt er een einde aan een 'ongelukkig huwelijk'.

"Sam was niet meer in beeld voor het eerste van NEC en was, net als Reagy Ofosu, al teruggezet naar de beloften", legt Oversier uit. "We zijn daarom blij dat we, ondanks zijn situatie van de afgelopen jaren, financieel sterker worden van deze transfer met in potentie nog extra opbrengsten. Tevens is het heel belangrijk dat we met het vertrek van deze overbodige spelers ruimte creëren om de selectie gericht te versterken op posities waar we dat hard nodig hebben."