Hernanes verlaat China na zes maanden met heimwee en meldt zich bij ex-club

Hernanes heeft Hebei China Fortune verlaten en wordt voor een jaar verhuurd aan São Paolo, zo meldt de Braziliaanse club woensdag via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder keert met de overgang terug naar de club die hij in 2010 voor 13,5 miljoen euro verliet voor Lazio.

Hernanes heeft slechts een klein halfjaar voor de Chinezen gespeeld. De club, die ook onder anderen Gervinho, Stéphane M'Bia en Ezequiel Lavezzi onder contract heeft staan, haalde de Braziliaan in februari 2017 voor acht miljoen euro op bij Juventus, een bedrag dat met bonussen nog met twee miljoen euro kon oplopen. Mede door heimwee keert Hernanes nu terug naar Brazilië.

De ex-speler van onder meer Lazio en Internazionale kon niet imponeren in het Aziatische land. De 27-voudig international heeft in een half jaar tijd echter wel acht keer het net gevonden. De 32-jarige Hernanes keert nu terug bij de club waar hij sinds 2005 tot aan de zomer van 2010 voetbalde. Destijds wist hij in 131 optredens 18 keer te scoren en 22 assists af te leveren.