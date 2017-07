‘Real Madrid maakt ruimte en stalt begeerde groeibriljant bij competitiegenoot’

Real Madrid gaat Borja Mayoral weer een jaar verhuren, zo melden verschillende Spaanse media woensdag. Naar verluidt zijn CD Leganes en Alavés favoriet om de twintigjarige aanvaller, die vorig jaar al werd verhuurd aan VfL Wolfsburg, tijdelijk onderdak te bieden.

Mayoral kwam uit voor diverse Spaanse nationale jeugdelftallen. In 2015 won hij met Spanje Onder-19 de Europese titel, waarbij Majoral topscorer werd van het toernooi. Bij de Koninklijke kan hij echter niet rekenen op veel speeltijd en volgens onder meer Marca gaat de aanvaller binnenkort wederom worden verhuurd.

"Borja Mayoral is een speler die waarschijnlijk door veel clubs wordt begeerd", zei sportief directeur Txema Indias van Leganes vorige weeg tegen AS. "Real Madrid heeft nog niet aangeven dat hij mag vertrekken bij de club deze zomer. We gaan zien of hij Madrid gaat verlaten, maar als dat gaat gebeuren, dan denken wij dat wij favoriet zijn om hem over te nemen. Dit kan nog wel een tijdje doorsudderen, maar wij zijn goed gestemd en hopen dat er snel een akkoord is."