Real Madrid reageerde vol ongeloof: ‘Hij wilde zelf graag voor NEC spelen’

Het management van Mink Peeters kan zich niet vinden in de uitlatingen van Remco Oversier, technisch directeur van NEC. De spelmaker annex aanvaller van Real Madrid Juvenil A, het Onder-19 team van de Spaanse club, werd via investeerders aan de Jupiler League-club aangeboden, maar Oversier gaf in gesprek met de Gelderlander te kennen geen interesse te hebben. De posities waar de negentienjarige Nijmegenaar uit de voeten kan, zijn al overbezet en daardoor zou elke partij 'een verliezer' zijn, zo stelde Oversier. Het kamp Peeters houdt er een andere versie op na.

Door Daniel Cabot Kerkdijk

Peeters speelde afgelopen seizoen voor Real Madrid Juvenil A, het team dat onder leiding van oud-voetballer Guti beslag legde op de treble: de landstitel, de Copa del Rey en de Copa de Campeones van Spanje. In de Youth League strandden de tieners van Real Madrid in de halve finales. Mink Peeters maakte deze zomer promotie naar Real Madrid Castilla, het tweede elftal dat uitkomt op het derde niveau van Spanje, en traint daar nu ook mee. Hij wordt niet langer als een juvenil maar als een jugador profesional beschouwd. "De Segunda B is eigenlijk een rare competitie", zo vertelt vader en begeleider Geert Peeters in gesprek met Voetbalzone. "Het is een harde competitie waarin veel gewerkt wordt en waarin het moeilijker voetballen is." Spelers die de overstap van Juvenil A naar Real Madrid Castilla maken moeten doorgaans genoegen nemen met invalbeurten. "Ze leren er ook veel, maar de kans is ook groot dat je regelmatig op de bank zit." Real Madrid heeft de intentie om het contract van Peeters, dat 30 juni 2018 ten einde loopt, met enkele seizoenen te verlengen en de tiener een seizoen elders op tijdelijke basis onder te brengen. "Dat kan in Spanje, Duitsland of Nederland zijn."

De voorkeur van Mink Peeters zelf gaat uit naar een verhuur aan een Nederlandse club. Hij maakte in 2011 de overstap van PSV naar Ajax en koos drie jaar later voor een plek in de jeugdopleiding van Real Madrid. Als Nijmegenaar vond hij het een interessante optie om tijdelijk voor NEC uit te komen, ook al speelt de Gelderse club in de Jupiler League en heeft Real Madrid liever dat talenten op het hoogste niveau uitkomen. "We hebben dat aan enkele investeerders van NEC voorgelegd en die vonden dat een goed idee. Die hebben dat bij NEC aangegeven. Het is niet zo dat Real Madrid hem heeft aangeboden. Het leek Mink zelf de moeite waard om te kijken wat er mogelijk was. Een jaar op huurbasis bij NEC om daarna weer terug naar Spanje te gaan. Dat kwam dus bij Oversier terecht en die zei: 'Ik ken hem eigenlijk niet'. Hij wilde dat Mink op proef zou komen."

Real Madrid reageerde vol ongeloof, daar een contractspeler nimmer op stage gaat. "Een speler van Real Madrid, een speler die inmiddels een prof is, gaat niet ergens proef draaien. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is gewoon onwetenheid van een technisch directeur. Dat gaat niet gebeuren. Er zijn voldoende clubs met interesse in Mink. NEC zegt nu dat ze hebben afgezien van Mink, terwijl het precies omgedraaid is." Dat Oversier er in gesprek met het regionale dagblad een andere versie op nahoudt, duidt er volgens Peeters senior op dat de technisch directeur de hete adem van de supporters in zijn nek voelt. "Mink wilde zelf graag voor NEC voetballen. Maar we kregen te maken met een technisch directeur die Mink helemaal niet kent en daar waren we verbaasd over."

"We hebben het over een speler die een nieuw contract met Real Madrid gaat tekenen. Die gaat niet op proef bij NEC. Hij kan naar verschillende clubs." De eerste twee seizoenen van Mink Peeters in dienst van Real Madrid verliepen enigszins moeizaam door divers blessureleed. "Hij had een gebroken sleutelbeen en een gebroken pols. Dat zijn niet echt voetbalblessures, maar het voetbal in Spanje is harder en Mink is een speler die zijn mannetjes probeert te passeren."

Peeters ondervond ook de gevolgen van de FIFA-straf die Real Madrid kreeg opgelegd. Uit voorzorg werd de Nederlander aan de kant gehouden en door de trage administratie bij de FIFA was hij de eerste vier maanden van zijn verblijf in Madrid niet speelgerechtigd. "De eerste vier maanden van afgelopen seizoen miste hij eveneens door blessureleed. Tussen januari en maart heeft Mink wel heel veel gespeeld. Guti rouleert echter heel veel. De laatste wedstrijden van het seizoen heeft hij iets minder gespeeld, omdat het team stond zoals de trainer dat wilde, zonder een nummer tien." Tussendoor overleed de oma van Peeters, waardoor hij ook wat meer rust kreeg.

Peeters heeft hoe dan ook uitstekende statistieken sinds zijn overgang naar de hoofdstad van Spanje. In 29 optredens was de voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV goed voo r10 doelpunten en 16 assists, terwijl hij maar 9 keer een volledige wedstrijd speelde. "Hij heeft ook een heel goed half jaar achter de rug en dat is ook de reden waarom Real Madrid hem een nieuw contract heeft aangeboden. We hopen de komende weken eruit te zijn waar hij gaat spelen en nog daarvoor zal hij zijn nieuwe contract ondertekenen." Over de duur van het nieuwe contract kan Peeters senior nog geen duidelijkheid geven, maar het gaat in ieder geval niet om een eenjarige verbintenis.

Real Madrid wil dat Peeters komend seizoen in 'een vrij rustige' omgeving veel aan spelen toekomt. "In Duitsland moet je je weer aanpassen en Mink kent het spel in Nederland. Het is makkelijker om een jaar terug naar Nederland te gaan en daarna weer terug te keren. Real Madrid wil nu en ook over een jaar gewoon met Mink verder. Ze vinden een jaar op hoog niveau in Nederland op dit moment beter dan de Segunda División B. Dan zal hij terugkeren naar Real Madrid Castilla of wellicht wel doorstromen. Dat is de opzet." Peeters senior heeft al diverse gesprekken met clubs uit Nederland achter de rug. "Ik ga geen namen noemen, dat vind ik niet eerlijk ten opzichte van de clubs. Het gaat zeker om de Eredivisie of de top van de Jupiler League."