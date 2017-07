Roda JC neemt ‘groot Belgisch talent’ op huurbasis over van Anderlecht

Roda JC Kerkrade en Anderlecht zijn akkoord over de verhuur van Jorn Vancamp. De achttienjarige spits wordt een seizoen lang in Limburg gestald, zo maakt Roda JC woensdag bekend. Ook NAC Breda was in de race voor Vancamp, maar die club slaagde er niet om overeenstemming te bereiken met Anderlecht.

Hoewel de jeugdige aanvaller te boek staat als een groot talent, is het perspectief bij Anderlecht op de korte termijn beperkt. Hij kwam vorig seizoen tot slechts één invalbeurt in de Pro League. Vancamp kwam in 2014 terecht bij Paarswit, nadat hij overstapte van de jeugdopleiding van KV Mechelen. Hij maakt deel uit van België Onder-19 en debuteerde in december 2016 in de Europa League met een basisplek tegen Saint-Étienne.

"Vancamp is een groot Belgisch talent", vindt technisch directeur Harm van Veldhoven. "Jorn is enorm gevaarlijk in het zestienmetergebied en beschikt over een enorme portie werklust waardoor hij het iedere verdediging zeer lastig kan maken. We zijn RSC Anderlecht dankbaar voor het feit dat ze deze overeenkomst mogelijk hebben gemaakt." Eerder deze zomer versterkte Roda JC zich al met huurlingen Hidde Jurjus en Simon Gustafson en het transfervrij overgekomen tweetal Mario Engels en Filip Kurto.