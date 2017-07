Supporters Vitesse balen opnieuw: ‘We wilden dit feestje samen vieren’

Supporters van Vitesse boycotten de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal, maar kunnen het duel ook niet volgen op grote schermen in de stad. De gemeente heeft vanwege een tekort aan beschikbare politieagenten een streep gezet door die plannen, meldt De Gelderlander woensdag.

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem zegt dat de club en de supporters in een vroeg stadium werd verteld dat ze zelf iets moesten organiseren. "De schermen op de Jansplaats en de Korenmarkt vinden wij geen goed idee, omdat er vanwege de vakantie te weinig politiemensen zijn", aldus de woordvoerder.

In het supportershome kunnen achthonderd fans het duel volgen op 5 augustus. Voorzitter Paul Koster van de Supportersvereniging Vitesse betreurt het nieuws. "We hebben met Vitesse de mogelijkheden bekeken. Het GelreDome huren en daar grote schermen neerzetten is geen optie, dat is te duur. En om nu supporters te laten betalen om naar de televisie te kijken vind ik niet goed. We hadden juist gehoopt om dit feestje samen in het centrum te vieren. Ik begrijp de gemeente, maar het is wel jammer."