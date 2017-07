Manchester United handelt te traag en kan vlucht naar China niet voorkomen

Ivan Perisic lijkt Manchester United voorlopig niet te gaan versterken. De buitenspeler landde woensdagochtend met de selectie van Internazionale op de luchthaven van Nanjing in China. In het Aziatische land gaat hij zich voorbereiden op een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schalke 04 en een duel met Olympique Lyon in het kader van de International Champions Cup.

Manchester United hoopte de komst van Perisic af te ronden voordat hij zou vertrekken, maar dat is niet gelukt. Woensdagochtend werd de 28-jarige Kroaat gefotografeerd terwijl hij uitstapte en handtekeningen uitdeelde aan supporters van Inter. Zelf zou Perisic wel oren hebben naar Manchester United en de Europa League-winnaar was positief gestemd over zijn komst, zeker nadat Perisic afgelopen weekend toestemming kreeg om een trainingskamp te verlaten.

Hij speelde zaterdag niet in de eerste oefenwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg (2-1 nederlaag) en zou geklaagd hebben over last van zijn gebit. Supporters van Manchester United hoopten dat zijn vertrek te maken had met een transfer, maar een overstap lijkt voorlopig niet aan de orde. Na de trip in China reist Inter naar Singapore voor wedstrijden tegen Bayern München en Chelsea. Het is de vraag of Perisic ook dan meereist met de selectie van i Nerazzurri.

José Mourinho ziet in Perisic een belangrijke schakel. De international kan uit de voeten als aanvallende middenvelder en als buitenspeler, maar verricht bovendien defensief werk. Met zijn voorzetten kan hij daarnaast iets toevoegen waar het Manchester United aan ontbeert. Naar verluidt wil Manchester United vijftig miljoen euro voor hem betalen, maar Inter zou alleen interesse hebben als Anthony Martial in de deal wordt betrokken. Volgens Sky Italia heeft men een bod van 45 miljoen plus 5 miljoen aan variabelen afgeslagen.