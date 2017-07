Juventus doet voor twaalf miljoen euro opnieuw zaken met AC Milan

Juventus en AC Milan hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Mattia De Sciglio naar Turijn. De rechtsback maakt voor twaalf miljoen euro de overstap en bewandelt de omgekeerde weg van Leonardo Bonucci, die vorige week verrassenderwijs naar San Siro vertrok. De Sciglio had nog een contract voor een jaar in Milaan. In Turijn zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2022.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat Juventus inzette op de komst van De Sciglio. Woensdag doorliep de 31-voudig international van Italië de medische keuring met succes. Donderdag zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract. De Oude Dame maakt melding van een transferbedrag van twaalf miljoen euro, dat middels bonussen nog met vijf ton kan oplopen. De transfersom zal in drie jaar tijd worden afbetaald aan Milan.

Juventus wordt pas zijn tweede werkgever, want De Sciglio speelde zijn hele profloopbaan voor Milan. In 2002 sloot hij als negenjarige aan bij de jeugdopleiding van de club en vanaf 2011 kwam De Sciglio 110 keer in actie voor de A-ploeg.

De 24-jarige verdediger zal in het Juventus Stadium worden herenigd met Massimiliano Allegri, die De Sciglio nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Milan en in hem een geschikte opvolger voor Dani Alves ziet. De Braziliaan liet onlangs na één seizoen zijn contract bij Juventus ontbinden en heeft in Paris Saint-Germain inmiddels een nieuwe werkgever gevonden.