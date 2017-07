‘Ajax is een club die successupporters aantrekt, geef mij maar Feyenoord’

John van Zweden is een uitgesproken persoonlijkheid. De 55-jarige ondernemer werd geboren in Den Haag en is fervent supporter van ADO. Van Zweden haalde in het verleden diverse malen de krantenkoppen vanwege zijn weinig genuanceerde mening over Ajax, maar betwist dat hij haatgevoelens koestert jegens de Amsterdamse club.

"Ik heb helemaal geen hekel aan Ajax, maar daarom hoef ik er toch niet van te houden?", vraagt hij zich hardop af in gesprek met Nieuwe Revu. "Ik heb ook niks tegen Amsterdam of zo. Maar Ajax is wel een club die nu eenmaal een hoop successupporters aantrekt, en dat soort gasten kunnen me gestolen worden. Geef mij dan maar Feyenoord. Dat is net als ADO een echte volksclub met hondstrouwe supporters in goede en slechte tijden. Met 10-0 verliezen van PSV, en de week daarop is De Kuip vol en staan ze als één man achter hun club. Voor zo’n club kan ik alleen maar enorm veel respect hebben."

Van Zweden is inmiddels succesvol ondernemer. Van onbesproken gedrag is hij echter allerminst. "Ik was een ratje, maar beslist geen hooligan", kijkt hij terug op zijn jeugdjaren. "Ik heb twee keer vastgezeten wegens knokken, toevallig beide keren tegen Ajax-supporters. Maar ik heb toen nooit iets vernield. Van de drugs ben ik altijd af gebleven. Ik ben ook nooit met drank op naar het stadion gegaan. Dat zweer ik je met de hand op mijn hart. Ik zal het je nog sterker vertellen: in mijn hele leven heb ik nog nooit een sigaret aangeraakt. Pas de laatste jaren ben ik een biertje gaan waarderen."