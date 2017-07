‘Onlangs hebben we een bod van 75 miljoen euro ontvangen, no way!’

Naby Keïta wordt na een sterk seizoen gevolgd door nagenoeg de gehele Europese top, maar RB Leipzig is geenszins van plan de 22-jarige middenvelder deze zomer van de hand te doen. Zelfs een bod van 75 miljoen euro van Liverpool bleek recentelijk ontoereikend om Keïta los te weken bij die Roten Bullen, zo onthult clubeigenaar Dietrich Mateschitz.

"Onlangs hebben we een bod van 75 miljoen euro ontvangen voor Naby Keïta. No way!", reageert de Red Bull-magnaat gevat in gesprek met BILD. "Hij heeft een contract bij RB Leipzig en hij zal dat uitdienen. Het zou een verkeerd signaal zijn naar zowel de supporters als spelers als Timo Werner om hem deze zomer te verkopen."

Keïta, achttienvoudig international van Guinea, werd in 2012 door het Franse FC Istres naar Europa gehaald en stapte twee jaar later over naar RB Salzburg. Daar kende hij twee succesvolle seizoenen, waarna Leipzig hem vorig jaar voor vijftien miljoen euro naar Duitsland besloot te halen. Keïta heeft nog een contract tot halverwege 2020 bij de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen.