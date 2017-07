Wijnaldum neemt voorbeeld aan Chelsea: ‘Daarin zijn wij tekortgeschoten’

Georginio Wijnaldum bereidt zich momenteel met Liverpool voor op het nieuwe seizoen. De Oranje-international eindigde in zijn debuutjaar op Anfield op een vierde plaats in de Premier League met the Reds en stelt dat het elftal van Jürgen Klopp met de juiste aanpassingen de komende voetbaljaargang een gooi kan doen naar het kampioenschap.

Volgens de middenvelder doet Liverpool er goed aan een stukje zakelijkheid in te bouwen. Wijnaldum neemt daarbij een voorbeeld aan Chelsea, dat afgelopen seizoen in Engeland beslag wist te leggen op de landstitel. "Je hoeft niet altijd op een mooie manier te winnen en Chelsea is daar een uitstekend voorbeeld van", zegt hij in gesprek met de Daily Mail. "Vorig seizoen waren zij het beste team. Eenmaal op het veld wisten zij wat hen te doen stond. Daarin zijn wij tekortgeschoten. We moeten leren van het verleden en hopen dat dit seizoen wel op te kunnen brengen."

Wijnaldum vindt niet dat Liverpool volledig afstand moet doen van zijn aanvallende speelstijl. “Veel mensen stellen dat als een elftal de bus parkeert voor het doel, de tegenstander geen oplossing weet te vinden, maar wij bewijzen dagelijks op de training het tegendeel. Als je over genoeg zelfvertrouwen beschikt, zal je uiteindelijk altijd een oplossing vinden, zelfs als de tegenstander zich ingraaft", meent de middenvelder, die goede hoop heeft dat hij komend seizoen met Liverpool een rol van betekenis kan spelen in de Engelse titelrace. "We moeten van onze fouten leren en doorgaan met de dingen die we reeds beheersen. Dan denk ik dat we kunnen strijden om de titel, want we hebben een goede ploeg."