‘Doelwit van Tottenham Hotspur verlangt hoger weeksalaris dan Kane’

Het is maar de vraag of Ross Barkley deze zomer de overstap naar Tottenham Hotspur maakt. De Londenaren hebben al maanden interesse in de komst van de middenvelder, die geen nieuw contract met Everton wil ondertekenen. De club van manager Ronald Koeman wil Barkley daarom per se verkopen, maar dat zal niet makkelijk worden.

Britse media schrijven woensdag dat Tottenham verbaasd is over de financiële eisen van Barkley. De 23-jarige middenvelder verlangt naar verluidt liefst 170.000 euro per week en dat is ver boven het huidige salarisplafond. Harry Kane, die de afgelopen twee seizoenen tot topscorer van de Premier League uitgroeide, en captain Hugo Lloris staan voor een wekelijks bedrag van 135.000 euro op de loonlijst.

Het is echter niet de enige complicatie die Tottenham heeft ondervonden. Everton hanteert een vraagprijs van liefst 56 miljoen euro voor Barkley, ook al loopt het contract van de Engels international over minder dan een jaar af. De middenvelder maakte laatst geen deel uit van de selectie die voor een oefenduel naar Tanzani vloog en behoort ook niet tot de spelersgroep voor de oefenwedstrijd tegen FC Twente.