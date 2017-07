Van den Brom: ‘Ajax heeft zestien jeugdspelers van AZ benaderd’

De opleiding van AZ is een van de beste jeugdopleidingen van Nederland. De club uit Alkmaar ondervindt daar echter soms ook het nadeel van. Tal van talenten worden door andere clubs benaderd. Zo vertrokken Robin Schouten en Teun Bijleveld, beiden in het bezit van een aflopende verbintenis, naar de jeugdopleiding van streekgenoot Ajax.

"Onze prioriteit lag bij het langer vastleggen van onze grootste talenten Calvin Stengs, Owen Wijndal en Myron Boadu", verklaart trainer John van den Brom. "Dat is gelukt. Er wordt voortdurend aan talenten van AZ getrokken, maar de meesten willen gewoon hier blijven. Vorig seizoen heeft Ajax zestien jeugdspelers van AZ benaderd. Slechts eentje heeft de overstap gemaakt. Dat zegt genoeg over onze opleiding."

Van den Brom vindt interesse van andere clubs inherent aan de voetballerij. "Wij halen zelf óók talenten weg bij andere clubs. En Ajax raakt jeugdspelers kwijt aan buitenlandse clubs. Daar ontkom je niet aan en daar moeten we niet moeilijk over doen", zo geeft de oefenmeester in gesprek met Voetbal International te kennen. AZ heeft nu als voordeel dat de opleiding kan wedijveren met de topclubs in Nederland. "Talenten zitten hier goed en dat weten ze."