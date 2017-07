Mourinho: ‘Vijftien seizoenen bij Manchester United? Waarom niet?’

José Mourinho staat voor zijn tweede seizoen bij Manchester United. De Portugese manager werd in mei vorig jaar aangesteld als opvolger van Louis van Gaal en wist in zijn debuutjaar onder meer de Europa League te winnen met zijn elftal. Mourinho zegt tevreden te zijn bij United en ziet zichzelf nog jaren werken op Old Trafford.

"Ik ben klaar voor de volgende, laten we zeggen, vijftien seizoenen. Bij Manchester United? Ja, waarom niet?", zegt hij gevraagd naar zijn toekomst tegen ESPN. "Ik moet toegeven dat het wel lastig is vanwege de druk die altijd aanwezig is. Elke manager heeft te maken met druk, maar uiteindelijk is er slechts één iemand die kan winnen en het wordt elk jaar lastiger."

Mourinho kende een prima debuutjaar bij United, met naast de eindzege in de Europa League ook succes in de EFL Cup. De oefenmeester beseft desalniettemin dat zijn positie niet gegarandeerd is. "Het ene jaar boek je succes, het andere jaar boek je geen succes en word je eruit gegooid", vervolgt de oefenmeester. "Het is mij overkomen bij Chelsea en het overkwam onder anderen Claudio Ranieri vorig seizoen bij Leicester City. Vandaag de dag kijken mensen vooral naar de korte termijn."