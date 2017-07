Kenny Tete schiet vol na vraag: ‘Ik zat elke ochtend met Appie aan tafel’

Kenny Tete was er niet bij toen het noodlot Abdelhak Nouri trof tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. De verdediger was op dat moment op weg naar Olympique Lyon, de club waar hij inmiddels een contract heeft getekend. Dinsdag was Tete met de Fransen met 2-0 te sterk voor zijn oude werkgever.

Tete kreeg het na afloop te kwaad toen hij door Ajax TV werd gevraagd naar de tragedie rondom zijn voormalig ploeggenoot. "Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt de verdediger via de officiële kanalen van de Amsterdamse club. "Ik vind het vervelend dat ik er niet bij kan zijn, Abdel is een broertje van mij. Dat hoef ik niet uit te leggen. Het is heel moeilijk."

"Heel Amsterdam, iedereen weet wie Appie was. Ik zat elke ochtend met hem aan tafel. Ik hoop echt dat het zo snel mogelijk beter met hem gaat." Nouri zakte tijdens het trainingskamp in Oostenrijk in elkaar met hartritmestoornissen. Bijna een week geleden werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.