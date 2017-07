Oranje-international sluit vertrek bij PSV niet uit: ‘Dat doe ik niet zomaar’

Jeroen Zoet hoopt op een buitenlands avontuur, maar hoeft niet per se bij PSV weg. De 26-jarige doelman ziet naar eigen zeggen nog voldoende uitdagingen in Eindhoven, ook al houdt hij een slag om de arm. "Voor de zomer heb ik al aangegeven dat een nieuwe stap in deze zomer in mijn plannen kan passen. Dat doe ik niet zomaar", zo vertelt de doelman van PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Het moet een club zijn waar mijn gevoel honderd procent goed bij is en waar alles voor mij klopt." Zoet heeft een bijzondere band met Eindhoven, de stad waar een groot deel van het leven van de doelman zich heeft afgespeeld. "Aan de andere kant kan ik makkelijker dan anderen een stap naar het buitenland maken omdat ik nog geen gezin heb en thuis geen verantwoording hoef af te leggen."

Zoet werd in de voorbij weken met een transfer naar Napoli in verband gebracht, maar momenteel heeft geen enkele club concrete interesse getoond. Hij wil zich meer laten gelden zolang hij op de loonlijst van PSV staat. "Ik hoef geen aanvoerder te zijn om die rol op te pakken. Leidinggeven is een van mijn belangrijkste doelen voor het komende seizoen en daarnaast wil ik dat we nog minder tegendoelpunten krijgen."