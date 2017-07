‘De periode bij Borussia was ook zwaar, daar ben ik sterk uitgekomen’

Luuk de Jong stelt zich kwetsbaar op na zijn opvallende terugval bij PSV. De aanvaller heeft een teleurstellend seizoen bij de club uit Eindhoven achter de rug, met slechts acht doelpunten, en weet dat alleen hij en niemand anders er alles aan moet doen om weer in zijn oude ritme te komen. De 26-jarige aanvaller is zich ervan bewust dat nog zo’n seizoen niet te accepteren is.

"Ik moet het niveau van mijn eerste twee jaar weer halen. Daarvoor moet alles wijken", zo benadrukt De Jong in De Telegraaf. De aanvaller praat binnen PSV met veel mensen. Zo houdt Sander Roege zich bezig met persoonlijke ontwikkeling, maar hij kan ook bij Phillip Cocu, Ruud van Nistelrooij of Luc Nilis terecht. "Van Nistelrooy is een heel fijne gozer. Toen ik debuteerde voor het Nederlands elftal, stond hij ook op het veld. Hij zegt dat hij ook dit soort momenten heeft gehad. Ik moet volgens hem niet te veel nadenken, een duidelijk doel voor ogen hebben. Daar niet van afwijken."

"Nilis geeft ook heel fijne tips. Het zijn geweldige personen om mee te werken", zo beaamt De Jong, die weer vrijuit wil voetballen. "Vorig seizoen had ik meer moeten scoren. Van een spits bij een topclub wordt verwacht dat hij minimaal twintig goals maakt. Dat hoort bij topsport." De aanvaller vindt dat de kritiek soms te zwart-wit is, omdat hij ook zonde goals van waarde voor het team kan zijn. "Ik ben een spits die een tegenstander probeert te desoriënteren. Dan kan ik ruimte creëren voor anderen."

"Met Marco van Ginkel en voorheen Georginio Wijnaldum had ik een heel goede connectie. Als middenvelder lijkt het mij heerlijk om van die ruimte gebruik te maken." De Jong hoopt dit seizoen op een wat betere aanvoer, maar het is aan hem om er alles aan te doen om weer in zijn oude ritme te komen. "De periode bij Borussia Mönchengladbach was ook zwaar, daar ben ik sterk uitgekomen. Als dat toen kon, kan dat nu ook."