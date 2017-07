Feyenoord kan overbodige verdediger aan zes Eredivisie-clubs slijten

Zes clubs uit de Eredivisie maken jacht op de handtekening van Lucas Woudenberg, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige linksback is na de komst van Ridgeciano Haps van AZ op papier de derde keus van Giovanni van Bronckhorst, die ook Miquel Nelom tot zijn beschikking heeft.

Volgens het dagblad maakt sc Heerenveen alsnog serieus werk van de komst van Woudenberg, die al langer belangstelling uit Friesland geniet. De noorderlingen wilden de linksback buiten de deal met de naar Feyenoord vertrokken Jerry St. Juste houden. Nog vijf clubs hebben echter interesse in Woudenberg, die naar verluidt ook het tenue van Roda JC Kerkrade of Sparta Rotterdam om de schouders kan dragen.

Eerder haakten Willem II en Excelsior, die niet de middelen hadden om hem te strikken, af voor Woudenberg. De linkspoot werd eerder aan Excelsior en NEC uitgeleend, daar het niet voor het eerst is dat het perspectief in De Kuip ontbreekt. Woudenberg debuteerde in het seizoen 2014/15 in de hoofdmacht en kwam in totaal tot veertien optredens, waarvan elf in de afgelopen kampioensjaargang.