‘Gelegenheids-linksback’ wordt mogelijk opvolger Willems: ‘Het ging goed’

Phillip Cocu noemde 'gelegenheids-linksback' Kenneth Paal dinsdagavond 'een lichtpuntje' qua uitstraling en overtuiging, na afloop van de oefennederlaag van PSV tegen Grasshoppers. Waar enkele jongelingen door de mand vielen, viel Paal op de positie van de vertrekkende Jetro Willems juist in positieve zin op.

"Ik heb een klein beetje ervaring op die positie", vertelt de van origine middenvelder, twintig jaar, in gesprek met Omroep Brabant. "Ik ben geen linksback, maar het ging vandaag (dinsdag, red.) goed. Als de trainer me op die positie nodig heeft, sta ik er helemaal voor open. Dan geef ik honderd procent." PSV gaf via technisch manager Marcel Brands hoe dan ook te kennen dat de club op zoek is naar een nieuwe linkerverdediger. Ook Joshua Brenet kan op de positie van Willems spelen.

Paal heeft naar eigen zeggen veel geleerd op het trainingskamp van PSV, dat eerder doelpuntloos gelijkspeelde tegen AS Monaco. "Het was zwaar, leuk en ik heb veel geleerd", vervolgt het talent van PSV. "Deze nederlaag is misschien een kleine domper, maar niet meer dan dat. We hebben als ploeg stappen gezet. Zeker als het gaat om fitheid."

Het wachten is op een officiële mededeling inzake de toekomst van Willems, die maandag een medische keuring bij Eintracht Frankfurt onderging. PSV houdt een bedrag van zes à zeven miljoen euro over aan de verkoop van de linkerverdediger, die aan een nieuwe uitdaging toe was.