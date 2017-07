Beoogde basiself Ajax lijdt oefennederlaag tegen Olympique Lyon

Ajax heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de eerste ontmoeting met OGC Nice van volgende week in derde voorronde van de Champions League verliezend afgesloten. Marcel Keizer stuurde dinsdagavond zijn beoogde basiself het veld in tegen Olympique Lyon, maar zijn ploeg bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de Franse grootmacht: 2-0.

Nadat de reservespelers van de Amsterdammers eerder op de dag nog met 2-2 hadden gelijkgespeeld tegen Lyon, begon Ajax in zijn sterkst mogelijke opstelling aan het tweede duel met les Gones. De deze zomer van Roda JC Kerkrade overgenomen Benjamin van Leer kon door de afwezigheid van André Onana, die vanwege zijn deelname met Kameroen aan de Confederations Cup in Amsterdam was achtergebleven om aan zijn fitheid te werken, op een basisplaats rekenen, maar de doelman kon na een klein kwartier spelen niet voorkomen dat Nick Viergever een strakke voorzet vanaf de linkerkant in zijn eigen doel werkte: 1-0.

Ajax was afgelopen seizoen in de Europa League over twee wedstrijden nog te sterk gebleken voor Lyon, maar dinsdag had de ploeg weinig in de melk te brokkelen. De Fransen, die met Kenny Tete en Memphis Depay twee voormalige Eredivisie-spelers in de gelederen hadden, domineerden de krachtmeting en zouden het duel dertien minuten voor tijd uiteindelijk definitief op slot gooien. Amine Gouiri kon van dichtbij eenvoudig scoren nadat Stan van Bladeren als vervanger van Van Leer binnen de lijnen was gekomen en gaf de pover acterende Amsterdammers daarmee stof tot nadenken.