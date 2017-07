Cocu hard voor reservekeeper: ‘Niet het niveau dat gevraagd wordt bij PSV’

Phillip Cocu bood diverse jongelingen dinsdagavond in de vriendschappelijke wedstrijd van PSV tegen Grasshopper Zürich de kans om hun kunsten te tonen. De oefenmeester zag de Eindhovenaren met 3-1 onderuitgaan en uitte na afloop zijn onvrede over het verval van zijn elftal in de tweede helft.

Nadat Gastón Pereiro de voorsprong van de Zwitsers onmiddellijk na de onderbreking nog ongedaan had gemaakt, liep PSV in het vervolg van het tweede bedrijf alsnog tegen een nederlaag aan. "Het niveauverschil tussen de eerste en tweede helft was te groot. Wij horen als PSV zijnde van een club als deze te winnen", zei Cocu in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De trainer was kritisch op het optreden van zijn eigen team. "Er is de afgelopen week hard getraind, maar dat gaan we niet als excuus opvoeren."

Luuk Koopmans kon bij PSV rekenen op een basisplaats, maar het optreden van de reservedoelman kon Cocu allerminst bekoren. "Ik heb dat ook aan hem teruggekoppeld en we hoeven daar ook niet omheen te draaien. Dit was niet het niveau dat gevraagd wordt bij PSV 1. Het gaat om topsport en dan zijn de eisen duidelijk. Aan de andere kant gaan we iemand ook niet op basis van een wedstrijd afrekenen. Het is aan Luuk om nu een reactie te geven", besloot de trainer.