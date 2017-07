‘Ajax meldt zich opnieuw met miljoenenbod in Brazilië’

Ajax zou in zijn zoektocht naar aanvallende impulsen zijn neergestreken in Brazilië. Diverse Braziliaanse media, waaronder ESPN, claimen dinsdagavond dat de Amsterdamse club zijn oog heeft laten vallen op de twintigjarige Richarlison de Andrade. Ajax zou zich met een bod van elf miljoen euro hebben gemeld bij diens club Fluminense.

Eerder zou een bod van negen miljoen euro van Ajax op Richarlison al afgewezen zijn, maar het zou de club er alles aan gelegen zijn de aanvaller naar Amsterdam te halen. Afgevaardigden van de Eredivisionist zouden dinsdag gesproken hebben met Fluminense over een overgang van de spits, die sinds de zomer van vorig jaar onder contract staat in Rio de Janeiro.

Fluminense telde destijds tweeënhalf miljoen euro neer om Richarlison los te weken bij América MG. Hij was tot nu toe in het lopende seizoen in de Braziliaanse competitie goed voor vier doelpunten en één assist in twaalf wedstrijden. De aanvaller is daarnaast ook jeugdinternational; begin dit jaar nam hij met Brazilië Onder-20 deel aan de Campeonato Sudamericano in Ecuador. Hij was daar ploeggenoot van David Neres, die in januari al de overstap naar Ajax maakte.