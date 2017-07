‘Het is lastig om iemand te vinden die niet van West Ham United houdt’

Joe Hart keert na een afwezigheid van één seizoen terug in de Premier League, nadat de dertigjarige doelman de afgelopen voetbaljaargang door Manchester City was verhuurd aan het Italiaanse Torino. West Ham United maakte dinsdag melding van de tijdelijke komst van Hart, die zegt goede hoop te hebben zijn carrière in Londen nieuw leven in te kunnen blazen.

"Voor mij is het belangrijk om regelmatig aan spelen toe te komen, dus deze kans is fantastisch voor mij", zegt de 71-voudig Engels international op het digitale thuis van the Hammers. Hart ligt nog tot medio 2019 vast bij Manchester City, maar daar komt hij niet langer voor in de plannen van manager Josep Guardiola. "In beginsel verlaat ik City slechts op huurbasis, maar de club is altijd fantastisch voor me geweest. Ik zal altijd een special gevoel overhouden aan die club."

Hart is na voormalig ploeggenoot Pablo Zabaleta de tweede zomeraanwinst van West Ham, dat volgens de BBC bovendien dicht bij de komst van Marko Arnautovic van Stoke City zou zijn. Een gesprek met Slaven Bilic overtuigde de sluitpost uiteindelijk om voor de club te kiezen. "Ik heb altijd van hem genoten als manager. Hij heeft het natuurlijk goed gedaan met de nationale ploeg van Kroatië en hij doet het hier ook uitstekend, dus het was voor mij geen lastige beslissing om hier te tekenen", vervolgt Hart. "Ik heb altijd van West Ham United gehouden. Het is lastig om iemand te vinden die niet van de club houdt, de fans van rivaliserende teams in Londen uitgezonderd. De club heeft iets speciaals."