‘Ik vond Nouri een type Iniesta, hij vond hem meer een Xavi’

De zorgwekkende situatie van Abdelhak Nouri houdt de voetbalwereld bezig. De Ajacied heeft ernstige en blijvende hersenbeschadiging opgelopen nadat hij geruime tijd geen zuurstoftoevoer had naar zijn hersenen, ten gevolge van hartritmestoornissen tijdens het oefenduel met Werder Bremen. Oud-international Sonny Silooy schrijft in zijn column voor Exprofs.nl dat hij Nouri qua spel op Xavi vond lijken.

"Nouri sprak als een coach, wist op alles een antwoord en was veel verder dan zijn leeftijdsgenoten. Alles wat hij op het veld deed was goed", schrijft Silooy. "Vorig jaar had ik nog een discussie met George Ogararu, oud-speler en trainer bij Ajax. Ik vond Nouri een type Iniesta, hij vond hem meer een Xavi. Maar misschien had hij wel de klasse van beiden. Het simpele van Xavi, gecombineerd met het denkvermogen plus de steekbal van Iniesta."

Nouri debuteerde vorig jaar onder trainer Peter Bosz bij Ajax en kwam in totaal tot vijftien officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. Het kind van de club werd lang gezien als het toptalent van De Toekomst en komend seizoen moest zijn jaar worden. “Abdelhak is zo’n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd”, liet algemeen directeur Edwin van der Sar in een eerder stadium weten.