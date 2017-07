Vicepresident Barcelona sluit transfer Neymar uit: ‘Hij blijft hier’

Diverse internationale media meldden dinsdagochtend dat Paris Saint-Germain bereid is om de gelimiteerde transfersom van 222 miljoen euro op tafel te leggen voor Neymar. Vicepresident Jordi Cardoner van Barcelona verzekert echter dat een transfer van de Braziliaanse sterspeler absoluut niet aan de orde is.

"Jordi Mestre (derde vicepresident van Barcelona, red.) zei eerder al dat het voor 200 procent zeker is dat Neymar bij Barcelona blijft en ik sluit me daar volledig bij aan", reageert de beleidsbepaler in gesprek met de Catalaanse sportkrant Sport. "Neymar is speler van Barcelona en blijft dat ook."

Neymar heeft nog een contract tot halverwege 2021 bij Barcelona, maar de 25-jarige linkervleugelaanvaller kan vanwege een speciale clausule in zijn verbintenis voor 222 miljoen euro losgeweekt worden. Hij is sinds de zomer van 2013 actief in Camp Nou. Hij speelde tot dusverre 186 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij tot 105 doelpunten en 80 assists.