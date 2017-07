Spartak start morsend ondanks indrukwekkend optreden Promes

Quincy Promes heeft zijn visitekaartje in de eerste week van het nieuwe seizoen in Rusland op indrukwekkende wijze afgegeven. Nadat de Oranje-international Spartak Moskou vorige week met een doelpunt in de verlenging al de Supercup bezorgde ten koste van Lokomotiv Moskou, was hij dinsdagavond andermaal belangrijk voor zijn ploeg. Promes kon met een goal en een assist echter niet voorkomen dat Spartak op de openingsspeeldag van het reguliere seizoen punten morste op bezoek Dynamo Moskou: 2-2.

Promes is bezig aan zijn vierde seizoen bij Spartak, dat na het behaalde kampioenschap van afgelopen seizoen opnieuw titelfavoriet is in Rusland. Spartak wist de laatste vijf ontmoetingen met Dynamo in zijn voordeel te beslissen en ook dinsdag kende het team van Massimo Carrera een uitstekende start. Promes wist zich na een klein half uur spelen op intelligente wijze te ontdoen van zijn directe tegenstander en gaf Anton Shunin vervolgens het nakijken met hoofd: 0-1.

De doelman van Dynamo moest amper drie minuten later opnieuw vissen en weer was Promes van grote waarde. De spits stak aanvalscompagnon Luiz Adriano weg met een vernuftige steekpass, waarna de Braziliaan eenvoudig kon scoren. Spartak leek de drie punten daarmee in de tas te hebben, maar de thuisploeg deed al vroeg na de onderbreking wat terug via Kirill Panchenko. Dynamo maakte vervolgens jacht op de gelijkmaker en kreeg in blessuretijd uiteindelijk loon naar werken, dankzij een treffer van Aleksandr Tashaev.