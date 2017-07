AZ blij met komst oude bekende: ‘Hij stond al heel lang op ons lijstje’

Marko Vejinovic hoopt op eerherstel bij AZ. De middenvelder, die door de Alkmaarders een jaar wordt gehuurd van Feyenoord, kon in Rotterdam niet rekenen op veel speelminuten. De 27-jarige spelverdeler kwam nauwelijks voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst en de tijdelijke overstap voelt dan ook goed aan voor hem.

Met de komst van Vejinovic naar Alkmaar keert hij terug bij de club die hij in 2009, het kampioensjaar, verliet. Vejinovic doorliep voor een deel de jeugdopleiding van AZ en speelde in het seizoen 2008/09 onder trainer Louis van Gaal drie competitiewedstrijden mee. Op de clubsite van de Eredivisionist geeft de middenvelder aan blij te zijn met zijn overgang: "Ik heb er heel veel zin in en vind het mooi om terug te zijn."

In zijn eerste seizoen in De Kuip kwam Vejinovic nog tot 23 competitieduels, maar in de succesvolle vorige voetbaljaargang belandde hij op het tweede plan. "De mensen hebben hier vertrouwen in me, het perspectief is goed en ik heb hier dus ook het juiste gevoel bij", zegt de middenvelder over zijn nieuwe werkgever. "Ik wil weer de Marko Vejinovic als voetballer laten zien. Dat is de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Ik denk en hoop belangrijk te kunnen zijn voor dit team."

Zelf wilde Vejinovic niets kwijt over welke rol trainer John van den Brom precies voor hem weggelegd ziet. Directeur voetbalzaken Max Huiberts legt wel uit voor welke positie hij gehaald is. "Marko stond al heel lang op ons lijstje. Wij zochten nog iemand voor de nummer 6-positie, zo voor de verdediging. Daar kan hij met zijn kwaliteiten heel goed uit de voeten."