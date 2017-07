‘Ik wil me weer laten zien, bij Feyenoord had ik dat perspectief niet’

Marko Vejinovic speelt komend seizoen niet voor Feyenoord, maar voor AZ. De Alkmaarders meldden dinsdag dat de middenvelder een jaar lang op huurbasis zal gaan acteren voor de club uit Noord-Holland. De tijdelijke overstap voelt als een opluchting voor de 27-jarige spelverdeler, die bij de landskampioen op een zijspoor was beland.

Vejinovic kwam vorig jaar amper aan spelen toe bij de Rotterdammers en kwam slechts 105 minuten in actie. "Ik wil me weer laten zien, ik wil weer belangrijk zijn voor een elftal. Bij Feyenoord had ik dat perspectief niet, ook al omdat ze nog een middenvelder hebben gehaald (Sofyan Amrabat, red). En ik wilde niet nog zo’n seizoen als vorig jaar meemaken", vertelt Vejinovic aan het Noordhollands Dagblad.

"Je traint altijd hard en geeft alles, dan wil je ook spelen, want daar doe je het voor", vervolgt de ex-speler van onder meer Heracles Almelo en Vitesse, die nog tot medio 2019 vastligt in De Kuip. "Als dat dan niet gebeurt, knaagt dat aan je. Dus had ik besloten dat ik naar een andere club wilde om weer 'stappen te gaan maken'. Dat ga ik bij AZ doen en daar ben ik heel blij mee."

Met de komst van Vejinovic naar Alkmaar keert hij terug bij de club die hij in 2009, het kampioensjaar, verliet. Door het kampioenschap vorig jaar met Feyenoord heeft de middenvelder nu twee landstitels op zijn palmares. "Dat was toch iets unieks en moois om mee te maken, ook al speelde ik weinig", zegt Vejinovic. "Ik heb er wel het hele jaar voor gewerkt en heb er toch een aandeel in gehad. Ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik kampioen ben geworden."