Reserves Ajax winnen niet van Lyon ondanks goals Cerny en De Jong

Ajax heeft de confrontatie met Olympique Lyon met 2-2 gelijkgespeeld. De Fransen, die zonder ex-Ajacieden Kenny Tete en Bertrand Traoré aantraden, waren in de eerste helft van het oefenduel de bovenliggende partij, maar Ajax imponeerde in de tweede helft. Beide teams speelden met hun reserve-elftallen, waarbij Vaclav Cerny en Frenkie de Jong zorgden voor de doelpunten bij de Amsterdammers.

Ajax is zonder André Onana afgereisd naar Lyon, omdat hij nog op vakantie is na zijn deelname aan de Confederations Cup. Amin Younes keerde vorig week al terug van vakantie en was wel in Frankrijk aanwezig. Daley Sinkgraven heeft nog teveel last van zijn knie en kan voorlopig niet in actie komen, maar Benjamin van Leer, die last had van een bilblessure, maakt in de tweede wedstrijd tegen Lyon om 21.00 uur mogelijk toch minuten.

In de eerste wedstrijd was het echter Lyon dat in het eerste bedrijf de boventoon voerde, hoewel les Gones geen grote kansen creëerden. Ajax was vijf minuten voor de pauze dicht bij de openingstreffer, maar Klaas-Jan Huntelaar stuitte op keeper Dorian Grange. Waar de 33-jarige spits faalde, daar scoorde aanwinst Aldo Kalulu van Lyon een minuut later wel. Vlak voor tijd stond de Franse aanvaller tevens oog in oog met Stan van Bladeren, maar de doelman kreeg op tijd hulp van Noussair Mazraoui.

Ajax kwam sterk uit de kleedkamer en dat resulteerde snel in de gelijkmaker. Na goed voorbereidend werk van De Jong schoot Cerny met een droge knal de 1-1 binnen. Halverwege de tweede helft bracht De Jong zijn ploeg zelfs op voorsprong na uitstekend schot dat te machtig bleek voor Grange. Kalulu bracht zijn team vlak voor tijd met een goede vrije trap op gelijke hoogte, waarna beide teams genoegen moesten nemen met een gelijkspel op het trainingscomplex van Lyon.