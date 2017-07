SC Heerenveen neemt ‘gepaste maatregelen’ tegen Larsson

SC Heerenveen neemt ‘gepaste maatregelen’ tegen Sam Larsson. De aanvaller weigerde maandag om op de teamfoto te gaan, tot onvrede van technisch manager Gerry Hamstra. Hij kondigt aan de 24-jarige Larsson te zullen bestraffen.

“Ik heb over Sam veel dingen gelezen die niet kloppen. Hij is gewoon ziek geweest en mocht vanwege interlandverplichtingen later aansluiten. Hij heeft vandaag ook gewoon weer getraind. Maar hoe hij dit met die foto gedaan heeft kan niet. Daar heeft hij uiteindelijk vooral zichzelf mee. Vanwege die actie treffen wij gepaste maatregelen tegen Sam”, aldus Hamstra.

Larsson, drievoudig international van Zweden, kreeg al geen rugnummer toegewezen van Heerenveen en alles lijkt er dan ook op te wijzen dat hij gaat vertrekken. Onder meer Celta de Vigo, Fiorentina, Atalanta en Feyenoord zouden belangstelling hebben om het tot medio 2018 doorlopende contract af te kopen.

“De afgelopen twee transferperiodes hebben we Sam niet laten gaan, maar bij een goed bod zullen we nu wel meewerken aan zijn vertrek. Dat is voor de club en Sam het beste”, zei Hamstra onlangs al tegen Voetbal International. Heerenveen zou overigens al een miljoenenbod van Celta hebben afgewezen.