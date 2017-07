De Boer meldt zich met miljoenen bij Arsenal

(The Sun)

Wayne Rooney kan kort na zijn transfer naar Everton weer aan de slag bij zijn oude club Manchester United. Het gaat niet om een terugkeer als voetballer, maar als ambassadeur van de club. (The Sun)

De interesse van Tottenham Hotspur in Ross Barkley komt op een lager pitje te staan. Everton heeft de vraagprijs opgeschroefd van 55 naar 63 miljoen euro en dat is Tottenham te gortig. (Daily Mail)

Ondanks de belangstelling van Chelsea voor Sergio Agüero blijft Álvaro Morata het voornaamste doelwit om de nieuwe spits te worden. AC Milan lijkt echter de beste papieren te hebben om hem over te nemen van Real Madrid. (Daily Mail)