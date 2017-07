‘Arnautovic staat voor transfer na bod van zo’n 25 miljoen euro’

Marko Arnautovic staat voor een binnenlandse transfer. Sky Sports meldt dat de 28-jarige aanvaller op het punt staat om naar West Ham United te verkassen omdat die club de vraagprijs van 25,3 miljoen euro inmiddels benadert.

Nadat West Ham vorige week maandag een bod van zo’n zeventien miljoen euro had uitgebracht, diende Arnautovic een transferverzoek in vanwege ‘een gebrek aan ambitie’ bij Stoke City. Het voorstel werd echter afgeslagen en ook een tweede bod, van 22,5 miljoen euro, haalde het niet. Nu zouden de clubs echter alsnog bijna akkoord zijn.

Arnautovic speelt sinds medio 2013 bij Stoke, dat destijds ongeveer drie miljoen euro betaalde aan Werder Bremen. Waar de aanvaller eerder vooral in het nieuws was vanwege zijn opvallende gedrag op en buiten het veld, kwam Arnautovic bij de Premier League-club tot bloei. In vier seizoenen bij Stoke speelde hij 125 competitieduels, waarin hij 22 scoorde.