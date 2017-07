‘Ze betaalden Sneijder vijf miljoen. Dat is simpelweg te veel voor Sparta’

Het contract van Wesley Sneijder bij Galatasaray werd vrijdag ontbonden, waardoor de recordinternational van het Nederlands elftal op zoek kan naar een nieuwe werkgever. De Serie A en de MLS worden vaak genoemd als mogelijke bestemmingen voor de 33-jarige middenvelder, maar in het recente verleden was er ook interesse van Andrea Stramaccioni, die sinds mei trainer is van Sparta Praag.

Sneijder had tot afgelopen vrijdag nog een contract tot medio 2018 in Istanbul, maar om de contractontbinding mogelijk te maken, besloot hij af te zien van het restsalaris van vierenhalf miljoen euro dat hij nog zou krijgen. Hij ging tevens akkoord met een bepaling die stelt dat Sneijder een schadevergoeding van twintig miljoen euro moet betalen als hij binnen drie jaar aan de slag gaat bij een andere club in Turkije.

De Oranje-international gaat daarom verkassen naar een andere competitie, maar waarschijnlijk wordt dit niet de Tjechische. Sparta was op zoek naar een klassieke spelverdeler en wilde Sneijder graag hebben, maar zijn hoge Galatasaray-salaris bleek een obstakel. "Ze betaalden hem vijf miljoen. Dat is simpelweg te veel voor Sparta. Daarom gaan we nu met andere spelers een andere speelwijze hanteren", aldus Stramaccioni.