Dortmund blokkeert transfer Aubameyang: ‘Transferperiode zit erop’

Borussia Dortmund boekte dinsdagmiddag een overtuigende 1-3 overwinning op AC Milan en Peter Bosz was na afloop dan ook tevreden over de prestatie van zijn spelers. Het was de tweede officieuze zege voor Bosz als trainer van die Borussen, na de 2-3 overwinning van afgelopen zaterdag op de Urawa Red Diamonds.

“Ik wilde dat mijn team niet een beetje, maar constant druk zou zetten en we hebben AC Milan zeker in de eerste helft veel problemen bezorgd. Hoe meer wedstrijden we spelen, hoe beter onze conditie wordt. Ik denk dat dit een topwedstrijd was”, zo werd Bosz na afloop geciteerd door het Duitse journaille. Hij voegde er nog aan toe dat hij blij zou zijn wanneer Pierre-Emerick Aubameyang aan de club verbonden blijft.

“Ik ben blij dat ik hem in mijn selectie heb. Als hij er is, maak ik gebruik van hem. Hij is een buitengewone speler en dat hebben we vandaag maar weer kunnen zien. Of hij er eind augustus nog bij is, dat kom ik dan te weten”, aldus Bosz. Directeur Michael Zorc stelde hem echter gauw gerust en bevestigde dat hij niet van plan is om deze zomer nog mee te werken aan een transfer van de Gabonees: “We beschouwen de transferperiode voor hem als gesloten, want anders zou de tijd te schaars zijn geworden om nog een vervanger te vinden.”

“Dat is min of meer de reden dat we voor hem geen transfer meer realiseren. Wat we doen als er alsnog een enorme aanbieding komt? Dan gaan we met Aubameyang het nieuwe seizoen in, dat is en blijft onze intentie. De deadline is voorbij”, aldus Zorc. Aubameyang speelt sinds de zomer van 2013 voor Dortmund en maakte tot dusverre 120 doelpunten in 189 officiële wedstrijden voor de club, waarmee hij drie prijzen won: de DFB-Pokal en tweemaal de nationale Supercup.