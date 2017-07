‘Ajax blokkeert transfer van Viergever naar Bundesliga’

Nick Viergever staat in de nadrukkelijke belangstelling van twee clubs uit de Bundesliga, maar Ajax wil niet meewerken aan een transfer, meldt Voetbal International. Het weekblad schrijft dat de Amsterdammers tot dusver ‘elk bod’ op de veelzijdige verdediger ‘aan de kant’ hebben geschoven.

De 27-jarige Viergever staat zelf eventueel wel open voor een transfer omdat hij ‘een gebrek aan vertrouwen’ voelt daar hij geen aanbieding voor een nieuw contract heeft ontvangen. De verbintenis van de linkspoot loopt na dit seizoen af en een nieuwe arbeidsovereenkomst is voor de directie ‘momenteel niet aan de orde’, zo claimt Voetbal International.

BILD schreef donderdag nog dat Bayer Leverkusen serieuze interesse heeft in Viergever en dat hij ongeveer vijf miljoen euro zou moeten kosten. Gezien de laatste berichtgeving zal de Bundesligist echter verder moeten zoeken. Viergever begon zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam en via AZ kwam hij in de zomer van 2014 bij Ajax terecht. De linkspoot speelde tot dusverre honderd officiële wedstrijden voor de Amsterdammers waarin hij tot zeven doelpunten en zes assists kwam.