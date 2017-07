‘Neymar accepteert aanbieding van PSG en verlaat Barcelona’

Neymar gaat Barcelona volgens Esporte Interativo verlaten. De televisiezender meldt dinsdag dat de 25-jarige vleugelaanvaller een aanbieding van Paris Saint-Germain heeft geaccepteerd en dat de transfer binnen twee weken wereldkundig wordt gemaakt.

Diverse internationale media meldden dinsdagochtend dat PSG bereid is om de gelimiteerde transfersom van 222 miljoen euro op tafel te leggen en dat Neymar zelf ook oren heeft naar een overstap. Volgens de laatste berichtgeving heeft de Braziliaans international de knoop nu dus doorgehakt en maakt hij na vier seizoenen Barcelona weer een transfer.

Neymar kan naar verluidt een vijfjarig contract tekenen tegenover een jaarsalaris van dertig miljoen euro, exclusief variabelen. Zijn huidige arbeidsovereenkomst in het Camp Nou loopt nog vier seizoenen door, maar die periode lijkt hij dus niet te gaan uitzitten. Neymar speelde tot dusverre 186 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij tot 105 doelpunten en 80 assists.

Barcelona-woordvoerder Josep Vives liet onlangs overigens nog weten dat Neymar blijft: ““Hij is gelukkig bij de club en de club is blij met hem. Dat spreekt hij ook uit en hij laat het zien met zijn houding. We zijn relaxed en hopen alleen maar dat zijn volgende seizoen nog beter wordt. De club kan zich een vertrek van Neymar niet voorstellen, Barcelona denkt alleen maar aan zijn beste spelers, waar hij bij hoort. Hij is een van onze symbolen.”