Verbazing over Feyenoord-aanwinst: ‘St. Juste was altijd een Ajacied’

Jeremiah St. Juste is sinds dinsdag officieel speler van Feyenoord. De twintigjarige verdediger wilde altijd al de stap maken naar de Nederlandse top en uiteindelijk bleek de club van trainer Giovanni van Bronckhorst het volgende station te zijn. Gert Groefsema, in het verleden jeugdtrainer van St. Juste bij SV Marum, had nooit gedacht dat de mandekker sc Heerenveen zou verlaten voor de landskampioen.

“Ik had wel verwacht dat Jerry een stap zou maken naar de top drie, maar ik had niet gedacht dat dat Feyenoord zou worden”, zegt Groefsema in gesprek met RTV Noord. “Toen hij nog bij mij voetbalde in Marum, was hij een echte Ajacied. Ik weet niet wat er in die tussenjaren is gebeurd; Feyenoord is natuurlijk ook een mooie club.”

St. Juste, die vanaf zijn zevende in de jeugdopleiding van Heerenveen speelde, deed ooit een uitspraak die Groefsema nooit meer vergat: “Hij zei: ‘Trainer Gert, als ik jou vroeger niet had gehad, had ik dit misschien wel nooit bereikt’”, herhaalt Groefsema de woorden van St. Juste. De trainer wil echter niet alle eer hebben: “Natuurlijk is zijn carrière niet helemaal aan mij te danken, maar ik vind het fijn dat hij dat heeft gezegd, dat doet toch iets met je.”