Bosz slaagt voor eerste serieuze test en klopt AC Milan

Peter Bosz heeft zijn eerste serieuze test als trainer van Borussia Dortmund doorstaan. Die Borussen waren op de vriendschappelijke International Champions Cup in Kanton met 1-3 te sterk voor AC Milan, dat deze zomer al ongeveer 190 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers.

Bosz ging bij zijn officieuze debuut met 3-2 onderuit tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau van Duitsland, en won afgelopen zaterdag met 2-3 van Urawa Red Diamonds. Daar is nu dus een tweede oefenzege aan toegevoegd, met dank aan Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller, die volgens diverse Duitse media deze zomer sowieso niet meer mag vertrekken uit Westfalen, nam twee doelpunten voor zijn rekening.

De Gabonees benutte na twintig minuten een strafschop na een overtreding van Gabriel Paletta en Nuri Sahin had eerder met een afstandsschot al de score geopend. Carlos Bacca deed na 24 minuten na een mooie demarrage wat terug, maar verder kwam Milan niet meer. In de tweede helft liep het Dortmund van Bosz uit naar een ruimere voorsprong: Aubameyang gleed de bal binnen na voorbereidend werk van Gonzalo Castro en Christian Pulisic.

Dortmund kwam in het vervolg nauwelijks meer in de problemen, maar in de laatste tien minuten kwam men nog wel een paar keer goed weg. Luca Antonelli schoot na 82 minuten net naast en een paar seconden later stuitte hij, opnieuw na een pass van Hakan Calhanoglu, op Dominik Reimann. De twintigjarige doelman hield Dortmund ook in de negentigste minuut op de been en zag even later hoe een knal van Emre Mor aan de andere kant evenmin een doelpunt opleverde. Dortmund stapte vervolgens als winnaar van het veld.