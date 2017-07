‘Ajax aast op Noorse opvolger van Sam Larsson bij Heerenveen’

Een transfer van Sam Larsson bij sc Heerenveen lijkt aanstaande. De Friezen kenden de 24-jarige vleugelaanvaller geen rugnummer toe en de Zweed zelf weigerde maandag te poseren voor de elftalfoto. Hoewel de Eredivisionist met het mogelijke vertrek veel kwaliteit moet inleveren, hebben ze met Dennis Johnsen wellicht al een vervanger in huis. De negentienjarige vleugelaanvaller kan echter op belangstelling rekenen van Ajax.

Larsson wil vertrekken en staat in de belangstelling van Celta de Vigo. Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Heerenveen een bod van Celta de Vigo, dat tussen de vier en vijf miljoen euro lag, heeft afgewezen. Larsson, die ook op de radar van Feyenoord en enkele Italiaanse clubs zou staan, liet in een eerder stadium weten genoeg gezien te hebben in Friesland en uit te zijn op een transfer.

De kans is echter aanwezig dat Heerenveen bij een eventuele overgang geen directe vervanger gaat halen. Johnsen, die in 2015 overkwam van Rosenborg BK en een contract tot medio 2018 heeft, liet in de voorbereiding namelijk een goede indruk achter bij trainer Jurgen Streppel. Omroep Fryslân stelt evenwel dat de Noor op het verlanglijstje van Ajax staat. Heerenveen zou een vertrek van de jonge rechtsbuiten niet zien zitten.