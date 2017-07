Tottenham schakelt na vertrek Walker en houdt neo-international binnenboord

Tottenham Hotspur heeft Kieran Trippier een nieuw contract gegeven. De rechtsback lag nog drie seizoenen vast, maar gaat na zijn vakantie een verbintenis tot medio 2022 signeren. Dat maakt Tottenham bekend via de officiële website. Naar verluidt is het salaris van Trippier verdubbeld tot circa 73.000 euro per week. Zijn nieuwe contract volgt op het vertrek van concurrent Kyle Walker voor tientallen miljoenen euro's.

In de laatste maanden van het afgelopen seizoen ontwikkelde Trippier zich tot regelmatige basisklant bij Tottenham. Hij kreeg van Mauricio Pochettino veelal de voorkeur boven Walker, zoals in de toppers tegen Manchester United, Arsenal en Chelsea. In totaal kwam Trippier de afgelopen jaargang tot twaalf competitieduels. Mede door zijn opkomst was Tottenham bereid om Walker te verkopen aan Manchester City, voor een bedrag dat volgens de BBC kan oplopen tot 57 miljoen euro.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 18 Jul 2017 om 5:08 PDT

"Ik ben verheugd met mijn nieuwe contract. Het is een grote prestatie voor mezelf", vertelt Trippier. "Ik heb altijd het geloof gehad dat ik op het hoogste niveau meekan. Ook als ik niet speel, heb ik altijd hard gewerkt. Ik heb hard gewerkt voor de kansen en die kreeg ik aan het eind van vorig seizoen. Ik probeer dan mijn best te doen. Ik heb twee goede jaren achter de rug en ik heb ervan genoten."

De 26-jarige vleugelverdediger kwam in 2015 over van Burnley. Hij kostte vier miljoen euro en speelde weinig in zijn debuutseizoen: Trippier kwam in die jaargang tot zes competitieduels. Niettemin had Everton vorig jaar belangstelling. Tottenham hield Trippier echter binnenboord en het lijkt erop dat hij het nieuwe seizoen begint als eerste keus op de rechtsbackpositie. Zijn goede vorm resulteerde vorige maand tot een debuut voor het Engels elftal in het oefenduel met Frankrijk (3-2 nederlaag).