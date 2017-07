Update: Cassano bedenkt zich na ‘moment van zwakte’ en stopt niet

Slechts acht dagen nadat Antonio Cassano zich had aangesloten bij promovendus Hellas Verona heeft de 35-jarige aanvaller besloten zijn voetbalcarrière te beëindigen. Althans, dat beweert La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant claimt met naasten van Cassano gesproken te hebben en stelt nu dat hij stopt vanwege familieomstandigheden.

De voormalig international gaat dinsdagmiddag in een officiële verklaring tekst en uitleg geven over zijn besluit, aldus het Italiaanse medium. Cassano zat sinds januari zonder club, nadat zijn contract bij Sampdoria ontbonden was. Hij vond zijn heil bij Hellas, maar dat blijkt wellicht van korte duur te zijn geweest. Cassano speelde tot nog toe 239 wedstrijden in de Serie A, waarin hij in totaal 71 keer wist te scoren.

Hellas is voor het enfant terrible van het Italiaanse voetbal alweer de achtste werkgever in zijn carrière. Cassano debuteerde bij Bari en speelde daarna achtereenvolgens voor AS Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Internazionale, Parma en opnieuw Sampdoria. Voor die laatste club kwam hij de afgelopen voetbaljaargang geen enkele keer in actie.

Update 18 juli 16.58 uur - Cassano bedenkt zich na ‘moment van zwakte’ en stopt niet

Antonio Cassano stopt toch niet met voetballen. De Italiaan belegde dinsdag bij Hellas, waar hij acht dagen onder contract staat, een persconferentie met de aankondiging zijn schoenen aan de wilgen te hangen, maar daar komt hij nu op terug. “Ik had het zwaar vanochtend en had een moment van zwakte. Ik beslis vaak met mijn onderbuik, maar nu heb ik gekozen om met mijn hoofd te beslissen. Ik heb anderhalf jaar met mijn familie geleefd en het trainingskamp bij Hellas zonder de aanwezigheid van mijn familie was zwaar en daardoor wilde ik terug naar hen. Nu is mijn familie hierheen gebracht. Ik heb nu weer zin om het veld op te gaan.”