Bij Man City overbodige Hart keert terug naar Premier League

Joe Hart gaat Manchester City opnieuw op huurbasis verlaten. West Ham United meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de 71-voudig international van Engeland heeft getekend bij de club van manager Slaven Bilic.

De dertigjarige doelman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Torino en kwam er tot 34 officiële wedstrijden. In juni gaf Hart tegen de Italiaanse pers nog aan dat hij stabiliteit zoekt in zijn loopbaan: “Ik ben geen kind meer en kan niet als een negentienjarige mijn spullen pakken om weer aan een andere club te worden verhuurd. Ik ben een dertigjarige man die zijn zaken voor elkaar wil hebben. Ik heb stabiliteit nodig”, zei Hart destijds.

Volgens the Sun betaalt City ongeveer 62.000 euro van zijn weeksalaris, dat bijna twee ton bedraagt. De club uit Londen zou de rest voor zijn rekening nemen. Hart ligt nog tot medio 2019 vast bij de Engelse grootmacht en speelde 348 wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens. Hij heeft veel prijzen gepakt met club, namelijk twee keer de landstitel, tweemaal de EFL-cup en ook een keer de FA Cup.

Hart is de tweede nieuweling bij the Hammers deze zomer, nadat de Premier League-club zich al verzekerde van de diensten van Pablo Zabaleta, die eveneens overkwam van de ploeg van manager Josep Guardiola. Bij West Ham gaat de Engelsman de concurrentiestrijd aan met Darren Randolph en Adrián. Hart kan komende donderdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fulham zijn officieuze debuut maken voor zijn nieuwe werkgever.