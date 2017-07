Szczesny verkast naar Juventus en gaat strijd aan met Buffon

Wojciech Szczesny is officieel speler van Juventus, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Poolse doelman, die een vierjarig contract in Turijn heeft getekend, had in een eerder stadium al een akkoord met de Italiaanse landskampioen bereikt en even later ging ook Arsenal overstag. Juventus bevestigt dat de transfersom 12,2 miljoen euro bedraagt. Via bonussen kan dat bedrag oplopen tot 15,3 miljoen.

De afgelopen twee seizoenen liet Szczesny een goede indruk achter bij AS Roma, waar hij op huurbasis speelde. Desondanks was er bij Arsenal geen toekomst voor de 27-jarige sluitpost, want manager Arsène Wenger geeft de voorkeur aan David Ospina en vooral Petr Cech. Het contract van Szczesny liep bij Arsenal nog tot medio 2018, dus de verliezend Champions League-finalist moest nog wel aardig in de buidel tasten.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Jul 2017 om 5:48 PDT

De keeper verliet de jeugdopleiding van Legia Warschau in 2006 voor die van Arsenal. In 2009 debuteerde hij in de hoofdmacht van the Gunners en sindsdien stond Szczesny 132 keer onder de lat in de Premier League. Naar het schijnt accepteert Szczesny ook bij Juventus tijdelijk een plek op de bank, aangezien de verwachting is dat Gianluigi Buffon komend seizoen nog onder lat gaat staan. De Italiaanse routinier neemt afscheid na het WK van 2018.

Tot dusver versterkte Juventus zich deze zomer al met Douglas Costa en Rodrigo Bentancur, terwijl Juan Cuadrado en Mehdi Benatia definitief werden overgenomen. Ook gaat de topclub zeer waarschijnlijk Mattia De Sciglio overnemen van AC Milan, de club die onlangs Leanardo Bonucci voor 42 miljoen euro bij Juventus ophaalde. De rechtsback zal in Turijn worden herenigd met Massimiliano Allegri, die De Sciglio nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Milan en in hem een geschikte opvolger voor Dani Alves ziet.

"Als je je mag aansluiten bij Juventus, dan betekent dat je uitverkoren bent om voor de club te spelen", vertelt Szczesny tijdens zijn eerste persconferentie als speler van Juventus. "Ik ben blij hier te zijn en ik aarzelde geen moment toen Juventus voorbijkwam. Ik heb ook met Gianluigi Buffon gesproken, een legende bij de club en een leider, zowel binnen als buiten het veld. Juventus is de beste mogelijke stap in mijn carrière."