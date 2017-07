St. Juste vertrekt met pijn in het hart: ‘Ik sluit hier mooie jaren af’

Jeremiah St. Juste zet zijn voetbalcarrière voort bij Feyenoord en daar is de twintigjarige verdediger heel blij mee. Samen met Ridgeciano Haps van AZ is hij sinds dinsdag officieel speler van de Rotterdammers. Hoewel hij een overgang naar de Nederlandse top altijd geambieerd heeft, zal hij zijn tijd bij sc Heerenveen nooit vergeten, geeft hij aan op de clubsite van zijn oude werkgever.

St. Juste doorliep de volledige jeugdopleiding van Heerenveen en debuteerde op 24 januari 2015, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. In 75 officiële wedstrijden wist hij driemaal te scoren. De jonge mandekker is dankbaar voor de periode bij de Friezen: “Ik sluit hier vandaag dertien mooie jaren af”, aldus St. Juste. “De jeugdopleiding heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik ben alle trainers bij Heerenveen, waar ik mee heb mogen werken, enorm dankbaar.”

“Heerenveen heeft altijd als een thuis gevoeld”, vervolgt St. Juste. “Ik wil dan ook iedereen, die daaraan heeft bijgedragen, bedanken voor de fantastische tijd.” St. Juste had nog een contract tot medio 2018 in het Abe Lenstra Stadion, maar de Eredivisionist had de eenzijdige optie om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Derhalve moest Feyenoord vierenhalf miljen euro overmaken om St. Juste te contracteren. De verdediger, die ook in de belangstelling stond van Hamburger SV, heeft voor vier jaar getekend in De Kuip.

Gerry Hamstra, technisch manager bij Heerenveen, gunt St. Juste deze vervolgstap in zijn carrière: “Enerzijds is het natuurlijk zonde dat we een goede speler als Jeremiah zien vertrekken, anderzijds is zijn overgang opnieuw een bevestiging dat onze opleiding prima functioneert”, stelt de sportbestuurder. “We zijn er dan ook trots op dat er opnieuw een groot talent van Heerenveen naar een topclub in Nederland vertrekt. Het is tevens een groot compliment aan alle trainers en scouts binnen Heerenveen. We wensen Jeremiah veel succes bij Feyenoord.”